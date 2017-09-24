أستاذ مخ وأعصاب يكشف سبب الإصابة بتنميل اليدين والأطراف

كثير من الأشخاص يعانون من مشاكل تنميل اليدين والأطراف وهذا ما يؤرق حياتهم اليومية ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب.

وفى هذا السياق كشف الدكتور محمد أحمد نوار، أستاذ جراحات العمود الفقرى بجامعة القاهرة، أن تنميل اليدين والأطرف يرجع إلى عدة أسباب منها ضغط فقرات الرقبة على اعصاب اليدين وهو ما يؤدى إلى مشاكل تنميل الاطراف.