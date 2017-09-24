أستاذ مخ وأعصاب يكشف سبب الإصابة بتنميل اليدين والأطراف
كثير من الأشخاص يعانون من مشاكل تنميل اليدين والأطراف وهذا ما يؤرق حياتهم اليومية ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب.
وفى هذا السياق كشف الدكتور محمد أحمد نوار، أستاذ جراحات العمود الفقرى بجامعة القاهرة، أن تنميل اليدين والأطرف يرجع إلى عدة أسباب منها ضغط فقرات الرقبة على اعصاب اليدين وهو ما يؤدى إلى مشاكل تنميل الاطراف.
وأوضح نوار أن الأسباب الأخرى لتنميل الأطراف ضعف الدورة الدموية وضيق شرايين اليدين، حيث إن العديد من الأشخاص يمكن أن يتعرضوا للحوادث والتى تتسبب فى قطع بالشرايين والأوردة والتى قد يترتب عليها مشاكل التنميل.
وأشار أستاذ جراحات العمود الفقرى إلى أن مرض السكر يعد من أهم الأسباب التى تؤدى إلى حدوث مشاكل فى الأوعية الدموية التى تغذى الأعصاب، وهذا يُحدث تنميل فى الجسم خاصة فى الأطراف.
وتابع أن هناك مشكلة أخرى تسى اعتلال الأعصاب الطرفية والتى ينتج عنها تنميل فى الأطرف ووخز فى الجسم.
وأضاف أستاذ جراحات العمود الفقرى بجامعة القاهرة، أن هناك العديد من الأسباب الاخرى النادرة التى تؤدى إلى مشاكل تنميل الأطراف وتشمل:
وجود خلل فى جهازك المناعى يمكن أن يؤدى إلى مهاجمته لاعصابك، وهى حالة غير شائعة.
المصدر : اليوم السابع
إرسال تعليق جديد