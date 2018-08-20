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أسباب بكاء الطفل أثناء النوم

البكاء هو اللغة الوحيدة التي يتواصل بها الرضيع مع مَن حوله، فهو لا يعلم غيرها، لذا يحتاج الوالدان إلى تعلم ما يعنيه بكاء الطفل أثناء النوم، خاصة حينما ينهض فجأة من نومه باكياً.


وحول ذلك، يقول اخصائيو علم النفس التربوي: "بكاء الطفل في الليل إذا كان سليماً سببه رغبته في النوم مع والديه، لذا على الأم والأب الجلوس إلى جانبه حتى ينام، وعدم وضعه معهما في السرير".


وأضافوا "سلوك الطفل فعلٌ، وسلوككما رد فعل".


وينصح بعض الأطباء والخبراء الوالدين اللذين يعانيان من بكاء الطفل أثناء النوم بمايلي:


· الطفل يرتاح حينما يكون نظيفاً لذا على الأم مسح جسمه بالمناديل المعقَّمة، كذلك وضع البودرة على كامل جسمه.


· الاهتمام بنوع الحفاض الذي يرتديه، واختيار النوع الجيد والمريح.


· تشغيل ضوء خافت في مكان نومه.


· عدم إصدار أصوات عالية حينما يكون نائماً، ويفضَّل تشغيل موسيقا هادئة .

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