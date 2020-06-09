أسباب ارتفاع أسعار حفاضات الأطفال

اشتكى مواطنون من غلاء حفاضات الأطفال، ما جعل بعض الأسر تشتري لأطفالها بالقطعة، خاصة وأن الطفل يستهلك وسطياً 5 حفاضات كل يوم، بحسب الشكاوى.



وفي المعلومات، ارتفع سعر كيس الحفاضات من 3,000 ليرة إلى 7,900 ليرة، مع وجود أنواع وصلت أسعارها إلى 9 آلاف ليرة، الأمر الذي لا يتناسب مع دخلهم.



في هذا السياق، قال معاون مدير تموين ريف دمشق جميل حمدان، إن ارتفاع الأسعار الحاصل حالياً يطول المواد المستوردة من بينها حفاضات الأطفال، فلا يوجد لها سعر محدد وكل يوم ترتفع تكاليف الإنتاج حسب سعر الصرف، وبالتالي تزيد الأسعار 10%.



وأضاف حمدان، أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" توجّه مديرياتها في المحافظات لدراسة الأسعار وفق واقعها الفعلي والعرض والطلب عليها في الأسواق، كما تقوم المديرية بجولات للاطلاع على فواتير وكشوف المحال.



الاقتصادي