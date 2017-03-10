الجيش يُصفّي «داعش» في حلب ... وترامب قادم من «فوهة مدفع»!
ضبط وتدمير شبكة أنفاق بطول نحو 300 متر في حرستا
الأتراك يستهدفون الجيش في منبج... وتعزيزات مدفعية أميركية في الشمال
نائب في البرلمان السوري "يفتح النار" على "حيتان" اللاذقية
سرّ الغزو السعودي- الأميركي لليمن
حول الأمن في لاذقية الصبر والصمود
العفو الدولية: التحالف السعودي يستخدم ذخائر عنقودية محظورة دوليا
الأمن العام اللبناني يقبض على شبكة إرهابية حولت أموالا إلى تنظيم “داعش”
الخارجية الكازاخية: ننتظر تأكيد مواعيد الاجتماع المقبل حول سورية في أستانا
واشنطن تقر بإرسال جنود من المارينز إلى شمال سورية بزعم محاربة الإرهاب
الجيش يؤمّن محطتَي مياه الخفسة
الأمن العام اللبناني يداهم مكاتب وشركات مالية مرتبطة بتمويل التنظيمات الإرهابية
ضبط عصابة تزوّر فيزاً إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية كبيرة
داعش يجند المزيد من الأطفال والرجال
«تفاهمات» معركة الرقة على نار حامية... وأنقرة تبحث عن «جائزة ترضية»

أسانج: لدينا الكثير بعد

اتهم مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بـ«عدم الكفاءة بشكل كارثي»، لحفظها معلومات حساسة في مكان واحد. وقال أسانج في مؤتمر صحافي بث عبر «فايسبوك» من سفارة الإكوادور في لندن، إنه «عمل تاريخي من عدم الكفاءة الكارثي، أن تبني ترسانة مماثلة ثم تخزنها كلها في مكان واحد». وتابع أن «ويكيليكس» مستعدة «للعمل» مع شركات تصنيع أجهزة إلكترونية، وأن «نكشف لهم حصرياً عن تفاصيل تقنية إضافية بحوزتنا لإجراء تصحيحات» تمنع التجسس.
ووفق تسريبات «ويكيليكس»، فإن CIA لديها أكثر من ألف تطبيق تخريبي وفيروس وحصان طروادة وغيرها من البرامج للتجسس. وأضاف: «من المستحيل السيطرة على أسلحة تجسس إلكتروني، إذا بنيتموها فستخسرونها في النهاية»، موضحاً أن «ويكيليكس» لديه «معلومات أكثر بكثير» حول أساليب الاستخبارات الأميركية. وقال أسانج إن الولايات المتحدة لا تتجسس على الأعداء فقط، بل على الأصدقاء أيضاً، إذ تتجسس CIA على الانتخابات الفرنسية الحالية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.