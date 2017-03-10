أسانج: لدينا الكثير بعد

اتهم مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بـ«عدم الكفاءة بشكل كارثي»، لحفظها معلومات حساسة في مكان واحد. وقال أسانج في مؤتمر صحافي بث عبر «فايسبوك» من سفارة الإكوادور في لندن، إنه «عمل تاريخي من عدم الكفاءة الكارثي، أن تبني ترسانة مماثلة ثم تخزنها كلها في مكان واحد». وتابع أن «ويكيليكس» مستعدة «للعمل» مع شركات تصنيع أجهزة إلكترونية، وأن «نكشف لهم حصرياً عن تفاصيل تقنية إضافية بحوزتنا لإجراء تصحيحات» تمنع التجسس.

ووفق تسريبات «ويكيليكس»، فإن CIA لديها أكثر من ألف تطبيق تخريبي وفيروس وحصان طروادة وغيرها من البرامج للتجسس. وأضاف: «من المستحيل السيطرة على أسلحة تجسس إلكتروني، إذا بنيتموها فستخسرونها في النهاية»، موضحاً أن «ويكيليكس» لديه «معلومات أكثر بكثير» حول أساليب الاستخبارات الأميركية. وقال أسانج إن الولايات المتحدة لا تتجسس على الأعداء فقط، بل على الأصدقاء أيضاً، إذ تتجسس CIA على الانتخابات الفرنسية الحالية.

وكالات