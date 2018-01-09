القيادة العامة للجيش: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لثلاثة اعتداءات إسرائيلية
11 كم تفصل الجيش عن «أبو الظهور»
كسر حصار إدارة المركبات في حرستا ... وإشغال فاشل من المسلحين في جوبر
«القاعدة» يستنفر «جنوده في الشام»
الجيش السوري في إدلب: خطواتٌ ناجحة في مسارٍ طويل
قوات الجيش تفك الحصار عن إدارة المركبات
على وقع اندحار “النصرة”.. طريق الجيش ممهدة إلى “أبو الظهور” العسكري
عشرات القتلى والجرحى بانفجار يستهدف “أجناد القوقاز” في إدلب
لماذا بدأت الجماعات المسلحة في سوريا تتآكل من الداخل بهذه السرعة ؟!
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2018
قيادة ميليشيا "الجيش الحر" تقدم نفسها ناطقا رسميا باسم واشنطن
معركة «إدارة المركبات» تقترب من الحسم.. وترجيحات بعدم توقف الجيش عندها
إحباط تسلل لـــ«النصرة» في الرستن.. ومصالحة تتحضر في جباتا الخشب
الجيش يعزّز سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي
الرقة... أنقاض المدينة تتحول إلى مقبرة جماعية

أسامة جحجاح: من الشام سلام لفيروز

أسامة جحجاح: من الشام سلام لفيروز

 

في معرضه الجديد «من الشام سلام لفيروز» الذي تستضيفه غاليري «آرت هاوس» الدمشقية، يقترح التشكيلي السوري أسامة جحجاح (1972) ألبوماً لونياً موازياً لأعمال فيروز بوصفها تاريخاً حيّاً واكب صورة دمشق في مجدها وألقها وزمنها المشبع بالضوء، كأنه يردّ ديناً قديماً لهذا الصوت الذي طالما كان وما زال رفيقاً أليفاً لصباحات الدمشقيين.

ذلك أن أغاني فيروز التي انطلقت من إذاعة دمشق في خمسينيات القرن المنصرم، محطة وقوف إجبارية في الوجدان السوري. هكذا تتمازج صورة المغنيّة الخالدة بصورة المدينة بألوانٍ معتّقة في تكوينات تعتمد تقنيات متعددة تستفيد من معطيات الفن الرقمي، في محاولة لردم المسافة بين الرسم الكلاسيكي والنبرة الغرافيكية المتطورة، بالإضافة إلى الكولاج. لكن أسامة جحجاح لا يحفر عميقاً في فحص طبقات الصوت، مكتفياً بالبعد التطريبي لسطوح لوحاته، فهو يغرق في الزخرفة الجمالية البرانيّة، ومزاج الملصق الإعلاني، مكتفياً بقوة الفكرة وحمولة التاريخ الفيروزي كصورة فوتوغرافية في المقام الأول. ثم يضيف إلى مكوناتها عناصر تزيينية تنطوي على روحانية شرقية، وشغف عاطفي يستمده من الموسيقى الرحبانية كحامل جمالي.

* «من الشام سلام لفيروز»: حتى 22 كانون الثاني (يناير) ـــ غاليري «آرت هاوس» (دمشق)
الأخبار

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.