أسامة جحجاح: من الشام سلام لفيروز

في معرضه الجديد «من الشام سلام لفيروز» الذي تستضيفه غاليري «آرت هاوس» الدمشقية، يقترح التشكيلي السوري أسامة جحجاح (1972) ألبوماً لونياً موازياً لأعمال فيروز بوصفها تاريخاً حيّاً واكب صورة دمشق في مجدها وألقها وزمنها المشبع بالضوء، كأنه يردّ ديناً قديماً لهذا الصوت الذي طالما كان وما زال رفيقاً أليفاً لصباحات الدمشقيين.

ذلك أن أغاني فيروز التي انطلقت من إذاعة دمشق في خمسينيات القرن المنصرم، محطة وقوف إجبارية في الوجدان السوري. هكذا تتمازج صورة المغنيّة الخالدة بصورة المدينة بألوانٍ معتّقة في تكوينات تعتمد تقنيات متعددة تستفيد من معطيات الفن الرقمي، في محاولة لردم المسافة بين الرسم الكلاسيكي والنبرة الغرافيكية المتطورة، بالإضافة إلى الكولاج. لكن أسامة جحجاح لا يحفر عميقاً في فحص طبقات الصوت، مكتفياً بالبعد التطريبي لسطوح لوحاته، فهو يغرق في الزخرفة الجمالية البرانيّة، ومزاج الملصق الإعلاني، مكتفياً بقوة الفكرة وحمولة التاريخ الفيروزي كصورة فوتوغرافية في المقام الأول. ثم يضيف إلى مكوناتها عناصر تزيينية تنطوي على روحانية شرقية، وشغف عاطفي يستمده من الموسيقى الرحبانية كحامل جمالي.