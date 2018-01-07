أساطير حول اللياقة البدنية لا تصدقيها.. هذه هي الحقائق العلمية!

سواء كنت تمارسين الرياضة لتفقدي بضع كيلوغرامات من الوزن، أو لتحصلي على جسد متناسق، أو لتحسين مزاجك، فسوف تسمعين الكثير من النصائح حول الحصول على لياقة بدنية مثالية، بعضها قد يكون صحيحاً، وبعضها الآخر لا أساس له من الصحة.





وإليك بعض الاعتقادات الشائعة حول اللياقة البدنية والحقائق العلمية التي تدحضها وتتيح لك الوصول على هدفك بطريقة صحية.





تمرينات رياضية مرتين في الأسبوع فقط





دعي جانباً كل ما تسمعينه من نصائح غير مجدية، فالصحيح علمياً هو أنّ الحد الأدنى للتمرين الرياضي هو 3 مرات في الأسبوع بشكل منتظم، عدا عن أن هنالك أنواعاً من التمارين التي يجب ممارستها بشكل يومي.





ممارسة الرياضة في الصباح الباكر





هذا غير صحيح. فيمكنك ممارسة التمارين الرياضية في الوقت الذي تشائين، سواء كان في الصباح الباكر أو الظهيرة أو المساء، المهم هو أن تلتزمي بهذا الوقت يومياً.





تخسرين العضلات بعد أسبوعين من التوقف عن التمرين





الحقيقة هي أن معظم الناس يخسرون العضل بعد أسبوع واحد من التوقف عن التمرين. بناء العضلات عملية يجب أن تظل مستمرة وإلا ستخسرينها.





الأحجيات والألعاب الفكرية هي الأفضل “لتدريب الدماغ”





يقال أن الألعاب الفكرية القديمة هي الأفضل لتدريب الدماغ، لكن الحقيقة هي أن الباحثين وجدوا أن التمارين الهوائية وممارسة الرياضة لها تأثير أفضل على صحة الدماغ.





التمارين الرياضية هي أفضل طريقة لخسارة الوزن





إذا كنت تريدين إنقاص بضعة كيلوغرامات من وزنك، فإن التمارين الرياضية لا تكفي. عليك أيضاً إجراء تغييرات جذرية في النظام الغذائي الذي تتبعينه.





تسجيل كل ما تأكلينه وسيلة رائعة للسيطرة على الوزن





قد يكون تسجيل كل ما نأكل فكرة رائعة لبعض الناس وليس للجميع، لأن العديد منا يميلون للتقليل من كمية الطعام التي يتناولونها ويعتبرون أن التمرين يتيح لهم تناول المزيد من الطعام. يجب تحديد كمية الطعام والالتزام بها، سواء قمت بتسجيلها على الورق أو لا.





عليك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحصول على نتيجة





ممارسة الركض وكأنك في ماراثون ثم التوقف لأيام لا يفيد. الركض لمدة عشر دقائق كل يوم وبانتظام سوف يعطيك نتائج صحية رائعة.





المشروبات الخاصة بالتمرين أفضل وسيلة لترطيب جسمك بعد التمرين





معظم هذه المشروبات هي مجرد مزيج من الماء والسكر، كبديل لهذه المشروبات يقترح الخبراء استبدالها بالماء ووجبة خفيفة تحتوي على الكثير من البروتين، لأن البروتين يساعد على بناء العضلات بعد التمرين.