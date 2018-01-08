أسئلة رياضيات تعجيزية لطلاب التاسع .. والتربية تعتبرها تمريناً للامتحانات النهائية!

شكلت صعوبة أسئلة الرياضيات للصف التاسع في امتحانات الفصل الأول وورودها من خارج المنهاج أبرز ما تم طرحه أمس في أولى جلسات مجلس محافظة دمشق الذي عقد أمس أولى جلساته للدورة الأولى للعام الحالي برئاسة المهندس عادل العلبي رئيس المجلس، حيث أكدت مداخلات أعضاء المجلس أن أسئلة مادة الرياضيات للصف التاسع كانت تعجيزية لدرجة كانت عصية على الحل حتى للطالب الممتاز وأدت إلى شعور الطلاب بالإحباط… وهنا لفتت لينا اسبر موجهة اختصاصية لمادة الرياضيات إلى أن هناك ثلاثة أسئلة تضمنت نظرية فيثاغورث وهذا يعد خطأ فادحاً في عملية وضع وإعداد الأسئلة.





كما دعت المداخلات إلى العمل على إعادة مدرستي أم عطية و١٦تشرين في الزاهرة الجديدة للخدمة.





إضافة للمطالبة بإجراء صيانة لمدرسة يوسف الكندي في منطقة نهر عيشة.





وبيّن مدير تربية دمشق محمد مارديني في معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس أن وزارة التربية وضعت نموذج الأسئلة الموحدة للتاسع الأساسي لمادة الرياضيات واللغة العربية للثالث الثانوي وذلك لكون المنهاج جديداً ولإطلاع الطلاب على نموذج الأسئلة تمهيداً لامتحانات الشهادات العامة ولكيلا يتفاجأ الطالب بنوعية الأسئلة من جانب ومن جانب آخر لأخذ التغذية الراجعة من الامتحانات ومعرفة مدى استيعاب الطلاب للمنهاج الجديد ومعرفة مدى تقبلهم آلية طرح الأسئلة ويتم بناء على ذلك وضع الأسئلة للامتحانات العامة.





وعن إعادة تأهيل المدارس التي كانت مراكز إيواء لفت مدير التربية إلى أنه تم استلام 3 مدارس وسيتم استلام 9 مدارس وستتم إعادة وضعها في الخدمة بداية العام المقبل، كما سيتم إعلان نتائج المسابقة لتعيين المدرسين قريباً.



