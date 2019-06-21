أسئلة الفرنسي صعبة ومدرسون اختلفوا على حل بعضها

أشار عدد من طلاب شهادة الثانوية العامة – الفرع العلمي إلى أن أسئلة اللغة الفرنسيةيوم أمس الخميس 20/6/2019 كانت صعبة وبعضعها من خارج الكتاب، لافتين إلى أن مدرسيهم بعد الامتحان أيدوا ذلك وأشاروا حتى إلى إختلاف المدرسين حول إجابات بعض الأسئلة، واستغرب متابعون تكرار ورود أسئلة صعبة سنوياً في هذه المادة علماً أن تأسيس الطلاب لها لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب لقلة الكوادر التدريسية.



من جهته مدير تربية درعا محمد خير العودة الله ذكر أن حالات الغش المسجلة اليوم في امتحانات مختلف فروع شهادة الثانوية العامة بلغت 46 لاستخدام قصاصة (روشيته) و9 لاستخدام موبايلات.





المصدر: تشرين