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أزمة فراس الخطيب قي طريقها إلى الحل

كشفت وسائل إعلام بأن إدارة نادي السالمية الكويتي تدرس بالتنسيق مع نظيرتها في كاظمة، إجراء صفقة تبادلية لحل أزمة السوري فراس الخطيب.

وتنوي إدارة السالمية الاستغناء عن الخطيب، رغم بقاء موسم في عقده مع الفريق، ما سبب أزمة للاعب.


وتتمثل الصفقة في حصول كاظمة على الخطيب للموسم المقبل، مقابل إعارة المدافع أليكس ليما.


وأوضحت وسائل إعلام أن موافقة مدربي الفريقين حسمت الأمر من الجانب الفني، فيما يبقى حسم الأمور المالية العامل الأهم.

وفي حال إتمام الصفقة يخوض الخطيب تجربته السادسة بالملاعب الكويتية مع كاظمة، بعدما دافع من قبل عن ألوان النصر، العربي، القادسية، الكويت إلى جانب السالمية.