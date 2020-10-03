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أرمينيا وأذربيجان.. كم بلغت خسائر الطرفين حتى الآن؟

أعلن نائب قائد جيش ناغورني قره باغ، أرتور سركسيان، آخر الأرقام والمستجدات العسكرية في ظل القتال العسكري الدائر بين أرمينيا وأذربيجان.


وقال سركيسيان في بيان نقلته وكالة “سبوتنيك”، إن الخسائر في صفوف الجيش في ناغورني قره باغ بلغت نحو 54 قتيلا ومئات الجرحى.

وأشار الجنرال العسكري إلى أن العدد الإجمالي للقتلى العسكريين من الجانب الأرميني بلغ نحو 157 عسكريا.

أما خسائر الطرف الأذربيجاني فبلغت بحسب وزارة الدفاع الأرمينية نحو 830 عسكريا، إضافة إلى إسقاط 4 مقاتلات و3 مروحيات و17 طائرة مسيرة.

وأضاف سركسيان قائلا: “لقد تم القضاء على 39 عربة عسكرية تابعة للجيش الأذربيجاني، بالإضافة إلى القضاء على فرقة مدفعية بأكملها”.

وكشف سركيسيان أنه تم العثور على ملفات ووثائق باللغة العربية عند أحد الضباط القتلى من الطرف الأذربيجاني.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر/ أيلول، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، بينما أعلن مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في قره باغ.