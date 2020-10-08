أرمينيا: نواجه هجوماً “إرهابياً” تشنه تركيا وأذربيجان

أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أن بلاده تواجه ما يصل إلى حد “الهجوم الإرهابي” من أذربيجان وتركيا.



وأفاد باشينيان في حديث لصحيفة “لو فيفارو” بأن “الوضع أخطر بكثير (من الاشتباكات السابقة في عام 2016)، سيكون من الأنسب مقارنته بما حدث في عام 1915 عندما قُتل أكثر من 1.5 مليون من الأرمن في أول إبادة جماعية في القرن العشرين”.



وأضاف: “الدولة التركية التي تواصل إنكار الماضي تغامر مرة أخرى بالسير في طريق الإبادة الجماعية”.



وتقر تركيا بأن العديد من الأرمن الذين كانوا يعيشون في ظل الإمبراطورية العثمانية قتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى لكنها تعترض على الأرقام وتنفي أن عمليات القتل كانت مدبرة على نحو منهجي وتشكل إبادة جماعية.



وبحسب باشينيان فإن تركيا أرسلت آلاف المسلحين السوريين إلى المنطقة وإن ضباط الجيش الأتراك متورطون بشكل مباشر في قيادة الهجوم في أذربيجان.



واتهم باشينيان تركيا بدعم الجيش الأذربيجاني بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية أخرى وبإرسال مستشارين عسكريين و”مرتزقة وإرهابيين” إلى منطقة ناغورني كاراباخ.



وأوضح أنه “يجب أن يعلم المجتمع الدولي، وخاصة الشعب الأمريكي، أن طائرات اف-16 الأمريكية الصنع تُستخدم حالياً لقتل أرمن في هذا الصراع”، لافتاً إلى أن “هناك أدلة على أن قادة عسكريين أتراك متورطون بشكل مباشر في قيادة الهجوم”.



وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم استعداد بلاده للوفاء بالتزاماتها أمام أرمينيا كحليف في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيراً إلى أن الأعمال القتالية الآن لا تجري على أراضيها.