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أرمينيا تكرم الطبيب السوري هاكوب هراير أواكيميان بوسامها الوطني

تقدم وزير الصحة في جمهورية أرمينيا أرسين طوروسيان، في بداية هذا العام، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ليقترح الأخير على رئيس الجمهورية تكريم الطبيب السوري هاكوب هراير أواكيميان بالوسام الوطني، وذلك لقاء خدماته المميزة في تطوير الرعاية الصحية، وإنشاء مركز طبي متطور لجراحة القلب المعقدة وتدريب العديد من الأخصائيين الجدد وإنقاذ العديد من الأرواح، والعمل المتفاني لزمن طويل.

وصدر اليوم مرسوما جمهورياً من رئيس الجمهورية كرّم من خلاله الطبيب اواكيميان بوسام أرمينيا الوطني على عمله المتفاني والمستحق لكل تقدير وهو أول طبيب يحصل على لقب "البطل القومي" في أرمينيا.

يذكر أن الدكتور هاكوب هراير اواكيميان من مواليد مدينة حلب (1953). تخرج من الثانوية السورية الخاصة ومن ثم التحق بجامعة حلب - كلية الطب البشري 1977.

تدرب خلال الأعوام 1977-1984 في جامعة بيكمان بنيويورك.

تدرب خلال الأعوام 1984-1988 في مشفى سانت فينسينت بولاية أوريغون (جراحة القلب والرئة).

تدرب بين عامي 1988-1989 في مشفى الأطفال بفيلادلفيا.

شارك في اختراع مولد النبض EDP-30 عام 1990.

عمل بين عامي 1992-1993 في معهد ميكائليان الجراحي بيريفان.

أحدث في عام 1993 قسم خاص لجراحة قلب الأطفال في مركز "نورك ماراش" الصحي.كما فتح في عام 1996 بالمركز ذاته قسم لجراحة قلب للبالغين.وهو الآن كبير جراحي القلب بمركز "نورك ماراش" الطبي وأعد عدد كبير من أخصائي جراحة القلب في أرمينيا. 