أرمينيا: تدخل تركيا في قره باغ واضح ونحقق في تقارير عن مسلحين سوريين

قالت وزارة الدفاع الأرمنية، إنها تملك أدلة عن تدخل تركيا إلى جانب أذربيجان في النزاع بمنطقة قره باغ، مؤكدة أن يريفان تحقق في تقارير عن وجود مسلحين سوريين هناك.



ووفق ما نقلت وكالة “رويترز” صرح المتحدث باسم الوزارة، أرتسرون أوفانيسيان بأن الجانب الأرمني يملك بعض المعلومات التي تسلط الضوء على دور تركيا في التطورات الأخيرة بقره باغ.



وأضاف أن الحديث يدور عن أدلة دامغة على وجود أسلحة تركية لدى القوات الأذرية في قره باغ، مشدداً على أن هذه الحقائق لا تترك مجالاً للشك.



وتابع: “ثمة حقائق أخرى تحتاج إلى التدقيق، وأما بخصوص المسلحين فليس بإمكاني تأكيد أو نفي هذه الأنباء الآن، مع مرور الوقت سنجمع مزيداً من الأدلة وسنتحدث عن الموضوع استناداً إلى أدلة أكثر وضوحاً”.



وكان قد أفاد ناشطون سوريون، أمس الأحد، بنقل تركيا أول دفعة من المجموعات المسلحة التابعة لها إلى أراضي أذربيجان على خلفية التصعيد العسكري الحاد بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.



وقال “المرصد ” المعارض إن “دفعة من المجموعات المسلحة التابعة لتركيا وصلت إلى أذربيجان، حيث قامت الحكومة التركية بنقلهم من أراضيها إلى هناك”، واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة حادة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.