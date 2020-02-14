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أرمينيا تخطط لتوقيع اتفاقية نقل جوي مع سوريا هذا العام

أعلن تاتيفيك ريفازيان، رئيس لجنة الطيران المدني في أرمينيا، بالبرلمان أمس الخميس، أن بلاده تعتزم توقيع اتفاقية بشأن النقل الجوي مع سوريا خلال 2020.


وقال ريفازيان “بالنسبة لسوريا، نحن مستعدون للتوقيع على اتفاقية النقل الجوي معهم، ناقشنا ذلك مع وزارة الخارجية، ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقية خلال 2020”. وأضاف “السلطات الأرمنية ليس لديها سبب لرفض العلاقات التعاقدية مع الجانب السوري”.


وكانت الجالية الأرمنية في سوريا واحدة من أكبر الجاليات قبل الأزمة في البلاد والتي بلغ عدد أعضائها حوالي 110 آلاف شخص. معظمهم عاشوا في حلب (60 ألف شخص) ودمشق (7 آلاف) والباقي في اللاذقية وكسب والقامشلي.


وغادر سوريا أكثر من 90 ألف أرمني بعد بدء الأزمة السورية، وفقًا لتقديرات مختلفة.


وذكرت وزارة الخارجية الأرمنية، في وقت سابق، أن جمهورية أرمينيا منحت حق اللجوء لأكثر من 22 ألف مواطن سوري، لتصبح الدولة الثالثة في أوروبا من حيث عدد اللاجئين السوريين الذين تم قبولهم.