أرملة سعد الله ونوس تحرم السوريين من مكتبته وتهديها للجامعة الأمريكية

قال الدكتور نضال الصالح في اتصال هاتفي مع برنامج “كلام الورق ” الذي بثته القناة الفضائية السورية ظهر أمس الأربعاء، والذي تعده وتقدمه الإعلامية السورية رشا الكسار إن مكتبة الراحل ونوس هي إرث وطني ، ومثل هذه الخطوة من زوجته لايمكن أن تكون خيارا شخصيا بل إنها خيار سياسي وطني..

وأوضح الدكتور الصالح أن المكتبة لا تعتبر تركة لأسرته بل لسورية والثقافة الوطنية السورية .. وقال رئيس اتحاد الكتاب العرب : إن سورية قدمت الكثير للكاتب الراحل سعد الله ونوس بدءا من دراسته وإيفاده وصولا لتبني أعماله .. وأضاف : أقول علنا ، إنه مادام الوسيط هو محمد فؤاد ، فإن وراء الأكمة ماوراءها..



وكانت قد عُقدت في قاعة محاضرات معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) طاولة مستديرة عن الكاتب المذكور لمناسبة تبرّع عائلته بمكتبته إلى الجامعة الأميركية في بيروت..



ونقلت صحيفة الحياة عن أرملته الفنانة الشاويش إنه تساءل عمّا ستؤول إليه مكتبته بعد وفاته، فأكّدت له: «لا تقلق. أنا سأهتم بمكتبتك. وأعدك بأنها ستكون في مكان جميل جداً». وأضافت: «اليوم، في عيد ميلاده الخامس والسبعين، أقدّم له هدية ثمينة جداً، هي مكان جميل جداً لمكتبته».





هاشاتاغ سيريا