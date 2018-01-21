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أردوغان يواصل جرائمه بحق السوريين ويقصف قرى وبلدات بريفي حلب والحسكة

 

ارتكبت قوات نظام أردوغان الإخواني اليوم عدواناً جديداً على السيادة السورية عبر قصفها بمختلف أنواع الأسلحة عددا من القرى والبلدات في ريفي حلب والحسكة ما تسبب بإصابة 7 مدنيين ووقوع دمار كبير في المنازل.

وذكرت مصادر أهلية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي أن قوات تابعة لنظام أردوغان استهدفت بعد ظهر اليوم بمختلف أنواع الأسلحة عدداً من القرى والبلدات بريف منطقة عفرين ما تسبب بإصابة 7 مدنيين بجروح بينهم طفلان ووقوع أضرار مادية كبيرة.

وارتكب نظام أردوغان خلال الأشهر الماضية عشرات المجازر بحق المدنيين في أرياف حلب والرقة واللاذقية والحسكة بزعم محاربته واستهدافه مواقع التنظيمات الإرهابية في حين تؤكد الوقائع أن مجمل هذه التنظيمات ترتبط بنظام أردوغان واستخباراته بعلاقات وثيقة وفي مقدمتها تنظيم “داعش” الذي بقي أشهراً طويلة يهرب النفط المسروق من الآبار السورية إلى الأراضي التركية بتواطؤ مباشر مع مسؤولين في نظام أردوغان.

وفي ريف الحسكة أكدت مصادر أهلية سقوط عدد من قذائف المدفعية والدبابات أطلقتها قوات نظام أردوغان على قرية خراب رشك التابعة لمدينة المالكية في أقصى شمال شرق الحسكة ما أسفر عن أضرار مادية وقتل مواشي الأهالي.

وحول نظام أردوغان خلال السنوات الماضية الحدود المشتركة إلى ممرات علنية لتهريب المرتزقة الإرهابيين إلى داخل الأراضي السورية إضافة إلى تزويدهم بمختلف أنواع الأسلحة المتطورة بما فيها مواد وأسلحة كيميائية استخدمها الإرهابيون أكثر من مرة ضد المدنيين في حلب وإدلب لإلصاق هذه الجريمة بالجيش العربي السوري.

المصدر: سانا

 

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