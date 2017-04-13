أردوغان يواصل التهديد: عمليات القوات التركية ستستمر خارج حدود البلاد!

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حصيلة قتلى عناصر الجيش التركي والميليشيات المسلحة السورية في عملية «درع الفرات» اللاشرعية التي شنتها بلاده في شمال سورية. وقال أردوغان في خطاب ألقاه أمس أمام حشد من أنصاره بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن 67 من أفراد الجيش التركي لقوا مصرعهم في عملية «درع الفرات» اللاشرعية التي دعمتها أنقرة وغزت من خلالها الأراضي السورية، كما صرع خلالها أكثر من 500 من مسلحي ميليشيا «الجيش الحر» المنضوية في العملية. وأكد، أن «عمليات القوات التركية ستستمر خارج حدود البلاد، في حال عدم ابتعاد المنظمات الإرهابية عن المناطق المجاورة للحدود التركية».

ونقلت وكالة «الأناضول» عن أردوغان: «لن نسمح للمنظمات الإرهابية برفع أعلامها بالقرب من حدودنا، بغض النظر عن اسم التنظيم، سواء أكان داعش أو حزب الاتحاد الديمقراطي.. أو حزب العمال الكردستاني»، في مسعى لاستثمار ما يجري في سورية لمصلحة الاستفتاء الدستوري الذي سيجري في تركيا خلال الأيام القادمة. وفي هذا الإطار، قال أردوغان: «الغرب والإرهابيون، يحاولون دفع الشعب التركي لرفض التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها في 16 (من الشهر الجاري)». وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أعلن، في 29 آذار الماضي، انتهاء عملية «درع الفرات» التي انطلقت في 24 آب 2016.

وخلال لقائه مع مجموعة من طلاب الجامعات بمدينة إسطنبول وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» قال أردوغان: إن «تركيا تؤمن بأنه من الخطأ القضاء على تنظيم إرهابي بوساطة تنظيم إرهابي آخر، وذلك انطلاقاً من مبدأ أن التنظيمات الإرهابية كلها سيئة»، حيث يعتبر النظام التركي أن «حزب الاتحاد الديمقراطي» الذي تعتبر «وحدات حماية الشعب» ذراعه العسكرية، جزء من «حزب العمال الكردستاني» وهما بالنسبة لأنقرة تنظيمان إرهابيان. وأضاف: «آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو وباقي دول التحالف الدولي، لشن حملة عسكرية ضدّ داعش الإرهابي في الرقة، وتشارك فيها تركيا بشرط عدم إشراك (ب ي د)».

وكالات