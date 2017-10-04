أردوغان يعزز تواجد قواته على الحدود مع سورية
ذكر تقرير إخباري مساء الإثنين - 2/10/2017، أن نظام أردوغان يواصل إرسال تعزيزات عسكرية إلى قواته المنتشرة جنوبي البلاد على الحدود مع سورية.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أنه وصلت إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا الإثنين، قافلة جديدة من التعزيزات العسكرية التي يرسلها جيش أردوغان إلى وحداته العاملة بالقرب من الحدود السورية.
وبحسب وكالة الأناضول، فإنّ القافلة الجديدة تتضمن وقوداً للمركبات العسكرية، و4 شاحنات محملة بحواجز ضد الرصاص من أجل أمن الجنود، وعدد من الآليات العسكرية.
وعقب وصول التعزيزات العسكرية إلى قضاء ريحانلي، تمّ نقلها على شكل أرتال إلى الوحدات المتمركزة قرب الحدود السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
كان جيش النظام التركي قد أرسل خلال الأيام الماضية، تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على طول الحدود مع سورية بولايتي كليس وهطاي جنوبي البلاد.
تأتي هذه التعزيزات عقب قيام الجيش، وفقاً لوسائل إعلام تركية، بإرسال قوات ومركبات مدرعة عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى الجانب السوري في إطار التحضيرات لإقامة منطقة خفض توتر في مدينة إدلب، بموجب اتفاق أستانا.
المصدر: وكالات
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