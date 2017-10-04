أردوغان يعزز تواجد قواته على الحدود مع سورية

ذكر تقرير إخباري مساء الإثنين - 2/10/2017، أن نظام أردوغان يواصل إرسال تعزيزات عسكرية إلى قواته المنتشرة جنوبي البلاد على الحدود مع سورية.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أنه وصلت إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا الإثنين، قافلة جديدة من التعزيزات العسكرية التي يرسلها جيش أردوغان إلى وحداته العاملة بالقرب من الحدود السورية.