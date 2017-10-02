أردوغان يزعم بوجود تواصل مع دمشق

صرح الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، ان تركيا على إتصال مع سوريا وايران والعراق بشأن تطورات المنطقة.

وأضاف اروغان: “إن ما يحدث في سوريا وشمال العراق يهدف إلى تجريد تركيا ومحاصرتها”، محذراً أن “إدارة إقليم كردستان العراق ستدفع ثمن خطواتها التي اتخذتها رغماً عنا”.

ومن جهة أخرى، أعلن مساعد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد مسعود جزائري، أن الأيام المقبلة ستشهد مناورات مشتركة بين فرق عسكرية إيرانية وأخرى عراقية على الحدود بين الدولتين”.

وقال جزائري في تصريح لوكالة “ايسنا”: “ عُقد اجتماع للقادة العسكريين في القوات المسلحة الإيرانية وتم التأكيد على ضرورة سيطرة الحكومة العراقية على الحدود “.

المصدر: وكالات