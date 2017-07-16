أردوغان يتوعد معارضي سياساته بقطع رؤوسهم

توعد رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان أمس السبت بقطع رؤوس معارضي سياساته ممن اعتبرهم المسؤولين عن محاولة الانقلاب العام الماضي والتي استغلها للقضاء على معارضيه في خطوة تؤكد ان تركيا ما زالت تتجه في عهده نحو الأسوأ فى ظل انعدام الحريات وهيمنة اردوغان على قطاعات الدولة بأكملها.

ومنذ محاولة الانقلاب فرضت سلطات اردوغان حالة الطوارئ في تركيا واعتقلت بموجبها نحو 50 الف شخص وفصلت من الوظيفة العامة أكثر من 100 ألف موظف أو منعتهم من ممارسة العمل واستهدفت هذه العمليات في المقام الأول قوى الأمن والجيش والمدرسين والقضاة وكذلك الصحفيين ووسائل الإعلام والمحامين.

ونقلت (ا ف ب) عن أردوغان قوله أمس: “قبل كل شيء سننتزع رؤوس هؤلاء الخونة”.

وجدد أردوغان تهديداته الانتقامية وأشار إلى أنه سيؤيد إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا إذا صوت البرلمان على ذلك.

كما أشار أردوغان الذي يواجه انتقادات دولية وشعبية واسعة إلى أنه يؤيد توحيد زي الأفراد الذين يشتبه في أنهم انقلابيون ويخضعون للمحاكمة وذلك “على غرار غوانتانامو” المعتقل العسكري الاميركي حيث يرتدي السجناء بزة برتقالية.



وكالات