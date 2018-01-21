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أردوغان: منبج المحطة التالية

 

أعلن الرئيس التركي أن أنقرة “بدأت عملياً” هجوماً لطرد المقاتلين الأكراد من مدينة عفرين، مضيفاً أن منبج ستكون المحطة “التالية” في إشارة إلى بلدة أخرى يسيطر عليها الأكراد.

ولم يحدد أردوغان ما إذا كانت قواته قد عبرت الحدود. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت (20 كانون الثاني 2018) إن عملية عسكرية في عفرين بسوريا بدأت على الأرض وسوف تليها عملية أخرى في منبج المجاورة.

ولم يحدد في كلمته أمام أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم كوتاهيا بغرب البلاد ما إذا كان هذا يعني أن القوات التركية عبرت الحدود.

المصدر : وكالات

 

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