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أردوغان: لن نسمح بقيام دولة كردية بشمال سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين اليوم أن بلاده لن تسمح قط بقيام دولة كردية في شمال سوريا.

وقال أردوغان في موجز صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية:" إذا كانت هناك خطط لإقامة  دولة كردية في شمال سوريا فنحن لن نسمح بذلك".الرئيس التركي: رجب طيب أردوغان

وأشار إلى " أننا لن نغفر كذلك لأي تهديدات ضد تركيا".

وكان الأكراد قد أعلنوا في فترة سابقة عن إقامة " "المنطقة الاتحادية في شمال سوريا." إضافة إلى ذلك ينوي الأكراد في العراق إجراء استفتاء حول الاستقلال وهو ما دفع الرئيس التركي للقول :"لن تقوم الاستفتاء قائمة".

المصدر:  نوفوستي

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