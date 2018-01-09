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أردوغان: عمليات درع الفرات ستتواصل في منبج وعفرين بسوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عمليات "درع الفرات" التي تدعمها أنقرة ستستمر في منبج وعفرين شمال سوريا، بحسب وكالة "رويترز".

وأدلى أردوغان بتصريحاته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية اليوم في تركيا.

وكانت مواقع إعلامية عديدة تحدثت عن دخول رتل عسكري تركي مؤخرا إلى منطقة كفرلوسين الواقعة على الحدود السورية التركية شمال إدلب، وأن مجموعة مسلحين استهدفت الرتل ما أدى إلى إصابة عربة تركية.

يذكر أن قرابة 100 جندي تركي من القوات الخاصة مع 12 مدرعة دخلوا محافظة إدلب وذلك من أجل مراقبة منطقة "خفض التصعيد" في الـ13 نوفمبر العام الماضي.

وكانت تركيا أطلقت عام 2016 عملية "درع الفرات" على الحدود مع سوريا معلنة هدف القضاء على ما وصفته بممر الإرهاب المتمثل في خطر تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد السوريين.

المصدر: وكالات

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