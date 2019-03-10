أردوغان سينتهي قريباً

أكد المؤرخ التركي الشهير يالتشين كوجوك أن سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الداخلية والخارجية أوصلت تركيا إلى حافة الدمار الاقتصادي والسياسي والأمني متوقعا أن تكون هذه السياسات السبب لإنهاء حكم حزب العدالة والتنمية.



وأعرب كوجوك في حديث لموقع “اوضا تي في” الإخباري التركي عن اعتقاده بأن تكون الانتخابات المقبلة نهاية الشهر الجاري “بداية النهاية” بالنسبة لحزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان مشددا على أن أردوغان فقد مصداقيته تماما ولم يعد الشارع التركي يثق به.



وأوضح كوجوك أن أردوغان يحكم تركيا بقوة المال والسلاح وأن “العدالة والتنمية” ليس بحزب سياسي بالمفهوم التنظيمي بل هو مجموعة من الناس الذين بايعوا أردوغان ولا يهمهم ماذا يفعل أو يقول بقدر ما تهمهم مصالحهم الشخصية مضيفا إنه “لم يعد أمام أردوغان إلا خيار واحد وهو الهزيمة الأكيدة”.



وكان وزير السياحة التركي السابق بهاء الدين يوجال استبعد مؤخرا أن تكون الانتخابات البلدية التركية المزمع اجراوءها نهاية الشهر الجاري “ديمقراطية وعادلة” نتيجة سيطرة اردوغان على وسائل الاعلام الحكومية والخاصة وتسخير امكانات الدولة خدمة لحملة حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابية.

الثورة