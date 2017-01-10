أردوغان: الهدنة فرصة مهمة لدعم مؤتمر أستانة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا فرصة مهمة جداً، «رغم هشاشته» والانتهاكات العديدة له. ولفت في كلمة له أمس، في القصر الرئاسي في أنقرة، إلى أنه «جرى إعداد أرضية (مؤتمر) أستانة من خلال اجتماعنا مع روسيا وإيران في موسكو»، موضحاً أن «اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا فرصة مهمة جداً» لدعم المباحثات في أستانة.



ولفت إلى أن «التحالف الدولي» لم يقدّم الدعم في الآونة الأخيرة، قائلاً إن «حلفاءنا والتحالف الدولي فشلوا خلال الآونة الأخيرة في الامتحان بقضية مكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي».

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده «تعتقد بأن الولايات المتحدة لن تستمر في الأخطاء التي ارتكبتها خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن بلاده «تنتظر منها أمرين رئيسيين، الأول إعادة الداعية فتح الله غولن إلى تركيا، والثاني وقف تعاونها مع (وحدات حماية الشعب الكردية) ذراع (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية». وأضاف أن «تركيا وأميركا شريكتان استراتيجيتان تمتلكان إمكانيات تمكّنهما من خلق تأثيرات إيجابية في مساحة جغرافية واسعة؛ لذا نعتقد أنه ينبغي حماية هذا التعاون بعناية».



(الأخبار، الأناضول)