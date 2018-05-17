أردوغان: "الأمم المتحدة انهارت"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأمم المتحدة "انهارت" في مواجهة الأحداث في غزة، حيث قتل 60 فلسطينيا الاثنين الماضي برصاص الجنود الإسرائيليين.

وقال أردوغان في حفل إفطار: "أنقرة تحاول الضغط على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كي يكونوا أكثر فاعلية إزاء الأحداث في غزة".

وأشار الرئيس التركي، إلى أن مدير مكتبه ومسؤولي وزارة الخارجية التركية يعملون لإجلاء الجرحى من غزة.

ومضى يقول: "تركيا لن تسمح لإسرائيل بسرقة القدس من الفلسطينيين"، في إشارة إلى نقل الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل إلى القدس.



المصدر: رويترز