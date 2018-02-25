أردنيون يهربون المخدرات في السويداء!
بعد الاشتباه بوجود شخصين غريبين في أحد منازل بلدة عنز في ريف السويداء الجنوبي قام أحد الأهالي بإبلاغ مديرية ناحية الغارية التي قامت بتوقيف المذكورين و هم (محمد. ع. هـ) و (سند. ص. ش) أردنياً الجنسية ضبط بحوزة أحدهما مادة الحشيش ما استدعى توقيفهما.
وبالتحقيق معهما اعترفا بتخبئة كمية من الحشيش والحبوب المخدرة بجانب منزل مضيفهما المدعو (سلامة. م. م) في قرية عنز مدفونة في جانب منزله، وبناء عليه قامت الدوريات الشرطية بضبط كمية ستة آلاف حبة تراما دول هندية الصنع مغلفة ضمن ستين علبة في كل علبة مئة حبة وكمية 85 كيلو غرام حشيش مخدر موزعة ضمن 430 كفاً من مادة الحشيش المخدر ملفوفة بأكياس قماش بيضاء إضافة إلى بندقية روسية مع مذخر فارغ و هي صالحة للاستعمال
وبين مدير منطقة صلخد التي تتبع لها مديرية الغارية العقيد إحسان عيسى للوطن انه وبالتحقيق مع المذكورين تم إلقاء القبض على (معتز. ن. ش) وهو تاجر مخدرات في الأردن اعترف على باقي أعضاء العصابة التي امتهنت الاتجار بالمخدرات و ترويجها و هم (فرحان. ز. ر) وهو راعي أغنام في المشقوق و(عبدالله. ح. ح) راعي أغنام في عنز إضافة إلى (يامن. ز. ر) وأخيه ( مؤمن و ابن أخيه عمران) و(أبو فهد. ز) من سكان المقوس في مدينة السويداء و(محمود. ح) و(محمد. س. ح) من عشائر السويداء إضافة إلى أشخاص من منطقة صلخد الملقب أبو محمد وأبو علي مجهولي الهوية و(وسام. ح).
وأكد عيسى إصدار مذكرات بحث بجميع الأشخاص الذين جرى الاعتراف عليهم أثناء التحقيق كما جرى مخاطبة قيادة الشرطة في المحافظة وتسليم الكميات المضبوطة لفرع المخدرات في السويداء.
عبير صيموعة - السويداء
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