أردنيون يهربون المخدرات في السويداء!

بعد الاشتباه بوجود شخصين غريبين في أحد منازل بلدة عنز في ريف السويداء الجنوبي قام أحد الأهالي بإبلاغ مديرية ناحية الغارية التي قامت بتوقيف المذكورين و هم (محمد. ع. هـ) و (سند. ص. ش) أردنياً الجنسية ضبط بحوزة أحدهما مادة الحشيش ما استدعى توقيفهما.

وبالتحقيق معهما اعترفا بتخبئة كمية من الحشيش والحبوب المخدرة بجانب منزل مضيفهما المدعو (سلامة. م. م) في قرية عنز مدفونة في جانب منزله، وبناء عليه قامت الدوريات الشرطية بضبط كمية ستة آلاف حبة تراما دول هندية الصنع مغلفة ضمن ستين علبة في كل علبة مئة حبة وكمية 85 كيلو غرام حشيش مخدر موزعة ضمن 430 كفاً من مادة الحشيش المخدر ملفوفة بأكياس قماش بيضاء إضافة إلى بندقية روسية مع مذخر فارغ و هي صالحة للاستعمال

وبالتحقيق معهما اعترفا بتخبئة كمية من الحشيش والحبوب المخدرة بجانب منزل مضيفهما المدعو (سلامة. م. م) في قرية عنز مدفونة في جانب منزله، وبناء عليه قامت الدوريات الشرطية بضبط كمية ستة آلاف حبة تراما دول هندية الصنع مغلفة ضمن ستين علبة في كل علبة مئة حبة وكمية 85 كيلو غرام حشيش مخدر موزعة ضمن 430 كفاً من مادة الحشيش المخدر ملفوفة بأكياس قماش بيضاء إضافة إلى بندقية روسية مع مذخر فارغ و هي صالحة للاستعمال