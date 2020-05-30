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أرجل مولود بقرة تكشف عملية ذبح غير مرخصة في جبلة

ضبطت عناصر مديرية التجاره الداخليه وحماية المستهلك باللاذقية في قرية كفردبيل بريف جبلة شخصا قام بذبح بقرة خارج المسلخ وبدون الحصول على قرار لجان التنسيق الخاصة .

كما وجد عناصر الرقابة أربعة أرجل لمولود بقره مع أحشائه وجلده حيث تبين بأن المخالف قام بإخفاء الأحشاء ليتعذر معرفه سبب الذبح.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية سامر السوسي انه تم مصادره البقرة وإتلافها بحضور رئيس مركز الصحة الحيوانية

وأحيل المخالف لمركز الأمن الجنائي موجودا لاستكمال التحقيقات وتم حجز السيارة.