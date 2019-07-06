أربعة نمور تقتل مدرّبها في سيرك إيطالي

هاجمت مجموعة من النمور في سيرك جنوب إيطاليا مدربها المخضرم خلال التدريبات وقتلته، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية أمس الجمعة.



وهاجم واحد من النمور الأربعة المدرب إيتوري ويبر (61 عامًا) الذي يعمل في سيرك أورفي أمس الخميس، تحت الخيمة الكبيرة في تريغانو الواقعة في بوليا، وهي وجهة سياحية شهيرة في جنوب إيطاليا، قبل انضمام ثلاثة نمور إليه.



وأوردت وسائل الإعلام المحلية أن النمور لعبت بالجثة لدقائق عدة قبل أن يتدخل المسعفون والموظفون.



العثور على جثة مهاجرة قذفتها أمواج البحر إلى اليابسة قبالة السواحل التونسيةمصرع 7 أمريكيين في تحطم مروحية قبالة سواحل جزر ”الباهاماس“ووصل سيرك أورفي إلى بلدة تريغانو في مقاطعة باري في 15 حزيران/يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يبقى في المدينة حتى 14 تموز/يوليو الجاري.



وحظرت حوالي 40 دولة، بما في ذلك 20 منها في أوروبا، على الأقل جزئيًا استخدام الحيوانات البرية في عروض السيرك.

وتخطط بريطانيا لإقرار قانون مماثل العام المقبل.