أربعة شهداء وخمس إصابات نتيجة استهداف المسلحين لأحياء حلب

استشهد أربعة مدنيين، ثلاثة منهم أعمارهم لا تتجاوز الـ 18 عاماً، نتيجة استهداف المسلحين المتشددين المتواجدين بحي الراشدين ومحيط المالية والقصر العدلي الأحياء السكنية بالقذائف الصاروخية، يوم الخميس.

وسقطت القذائف في منطقة المحلق، من الجهة القريبة لحي جمعية الزهراء قرب مؤسسة المياه، بالإضافة لأحياء حلب الجديدة شمالي والحمدانية.

وبين رئيس الطبابة الشرعية الدكتور هاشم شلاش لتلفزيون الخبر أن “الشهداء الأربعة هم الشابة شهد برغل بنت فراس (18 عام) وشقيقتها ملكه برغل البالغة من العمر 17”.

وأضاف شلاش أن “الشهداء الاثنين الآخرين هما الشاب محمدعلي هلال بن عمر (16 عام)، ورجل بالعقد الرابع من عمره مجهول الهوية”.

وتعرضت المناطق المذكورة للاستهداف من قبل المسلحين المتشددين لحوالي ساعة كاملة، ما أدى أيضاً لإصابة خمسة أشخاص بحروق، بالإضافة لأضرار مادية في السيارت بمنطقة المحلق”.

يذكر أن منطقة الراشدين ومحيط حي المالية تعتبر آخر المناطق التي تشهد تواجد المسلحين فيها بمدينة حلب، لأنها تمتد للريف الشمالي الملاصق لأحياء المدينة، وغرباً مع ريف ادلب.