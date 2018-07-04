أربعة حوادث في دمشق بسبب الدراجات النارية.

بينما كان صاحب سيارة لبنانية يسعف مصاباً بطلق ناري من منطقة جرمانا، قام بصدم امرأة في الستين من عمرها في منطقة باب مصلى، وكانت النتيجة وفاتها!.

أضاف رئيس المكتب الصحفي بشير الصيطري في الجمعية السورية للوقاية من الحوادث على الطرق أن الأيام الماضية شهدت حوادث عدة أكثرها ناتج عن دراجات نارية، فقد تسببت الدراجات النارية بإصابة طفلين أحدهما في الثامنة من عمره أصيب في منطقة التضامن برضوض عامة، وطفل آخر في العاشرة من عمره أصيب في منطقة برزة، بجروح متعددة أيضاً.

أما في منطقة نهر عيشة فقد نتج الحادث عن انقلاب الدراجة النارية بسائقها، الأمر الذي تسبب برضوض للسائق.

وأضاف الصيطري أن هناك حادث اصطدام بين سيارة خاصة ودراجة نارية في منطقة أبو رمانة اقتصرت الإصابة على الرضوض لسائق الدراجة والفتاة التي كانت بصحبته.



المصدر: تشرين