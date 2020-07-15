أربعة انفجارات متتالية بمناطق سيطرة “قسد” في الرقة

أكدت وسائل إعلام كردية أن محافظة الرقة التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي شهدت سلسلة انفجارات متتالية، في إطار حالة الفلتان الأمني التي تشهدها المناطق التي تسيطر عليها “قسد”.



وأكدت وكالة “باسنيوز” الكردية أنه وقع مساء أمس الثلاثاء أربعة انفجارات متتالية، في مدينة الرقة شمالي شرق سورية.



ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ”المطلع” قوله: “انفجرت أربع عبوات ناسفة بالقرب من المؤسسات الرسمية في أماكن متفرقة من مدينة الرقة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة”.



وأضاف أن ثلاثة انفجارات وقعت خلف مشفى الطب الحديث بالقرب من مقر المحكمة العسكرية بحي الفرودس، أما الانفجار الرابع فوقع في شارع النور وسط المدينة.



كما أفادت قناة “روسيا اليوم” بأن مصادر أهلية في المحافظة أكدت أن مجهولين استهدفوا بثلاث عبوات ناسفة مقر المحكمة العسكرية التابعة لـ “قسد”، بالإضافة إلى مؤازرة قرب المقر بحي الفردوس في الرقة، مشيرة إلى أن أحد الانفجارات حدث في منطقة شارع النور، دون ذكر الخسائر.



وتشهد المناطق التي تسيطر عليها “قسد” شرقي الفرات السوري حالة فلتان أمني كبيرة، أودت بحياة العديد من المدنيين، إلى جانب عمليات الخطف والسرقات التي تفتعل “قسد” العديد منها.