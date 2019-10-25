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أربعة أشهر على قرار منحة “سد الرمق” للعائلات الريفية من دون تنفيذ

أصدر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية بتاريخ 16 حزيران الماضي قراراً يقضي بتخصيص مليار ليرة سورية منحةً مجانيةً للأسر الريفية، تشمل 15 دجاجة بياضة مع 50 كيلو غرام من العلف لكل أسرة من الأسر التي تشملها المنحة، وذلك بهدف تشجيع تربية الدواجن المنزلية، وتمكين الأسر الريفية اقتصادياً.

ولكن حتى الآن، ورغم مضي أربعة أشهر على القرار؛ لم يتم توزيع إي دجاجة على هذه الأسر، حسب ما أكد مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة رامي العلي 

لكن العلي أوضح إن عملية توزيع “المنحة” ستبدأ في الأسبوع القادم!

ويبدو غريباً اختيار توقيت التوزيع بعد اتصالنا وسؤالنا عن المنحة وكيف تم صرفها، ذلك أن أربعة أشهر ونصف كانت كافية لتوزيع ولو جزء قليل من المنحة على مستحقيها.. هذا إن كانت عملية التوزيع ستجري حقاً في الأسبوع القادم!


وبعد  التواصل مع عدة مصادر في عدة محافظات للاستفسار عن المنحة؛ تم التأكيد  أن الوزارة أو مديرياتها بالمحافظات لم تطلب حتى الآن أية قوائم للعائلات المستفيدة، ليبقى السؤال كيف سيتم التوزيع الأسبوع القادم فيما قوائم المستحقين لم تصدر أو تُطلب بعد!!

 


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