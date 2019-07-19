أربعة آلاف سلة زهور بحديقة منزل ..!

قام زوجان بريطانيان بوضع أكثر من 4 آلاف سلة من الزهور في حديقة منزلهما في قرية بيل في مقاطعة سومر ست في جنوب بريطانيا. ووجد الزوجان المتقاعدان ترحيباً في القرية بالعرض المذهل للزهور الملونة في سلال معلقة خارج المنزل لتعطي منظراً مبهراً يلفت أنظار المارة في المنطقة.



وكان الزوجان يعملان معاً كزوجين لبناء حديقة وواجهة أحلامهما، حيث قضى مايكل، 72 عاماً، ساعات في وخز النباتات وتحضيرها، تاركاً أمر زراعتها للزوجة باتريشيا، 82 عاماً.



ولقد عاش الزوجان في كوخهما لمدة 40 عاماً، ولكن عندما وصلا إليه لأول مرة كانت الحديقة مجرد شجيرات وأحجار. ولكن اليوم حديقة الواجهة أصبحت مذهلة. وحسبما قاله مايكل، فإنه يقوم كل عام بإحضار الشتلات من جزيرة قناة «جيرسي» بينما ينمو بعض الأزهار عن طريق وضع البذور في التربة.



وقال الزوجان، اللذان لديهما أربعة أحفاد، إن شغفهما بالبستنة ازدهر لأنهما «لا يدخنان أو يشربان». وقال مايكل، وهو نجار متقاعد، إنه كان هناك مزيد من الزهور في الحديقة في السابق، حيث كان ينفق عدة مئات من الجنيهات سنوياً على هوايتهما.

وكالات



وأضاف: «أعتقد أن هناك نحو 3000 إلى 4000 مزهرية أو سلة للورود تم عرضها هذا العام». وقال إنه «خلال أسبوع واحد يقوم بزراعة 1000 نوع من النباتات في المنزل».













