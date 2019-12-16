أربع دول عربية في طريقها لتوقع معاهدة “عدم اعتداء” مع الكيان الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية أن الكيان الإسرائيلي يحاول الدفع نحو توقيع اتفاق “عدم اعتداء” مع 4 دول عربية، هي عُمان والإمارات والبحرين والمغرب، على أن يكون هذا الاتفاق خطوة مرحلية نحو تطبيع كامل بين الكيان الإسرائيلي وهذه الدول، التي توجد معها علاقات من وراء الكواليس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قالت إنها “مصادر دبلوماسية رفيعة”.



ووفق ما نقل موقع “i24” العبري، فإن الاتفاق يشمل تعزيز علاقات الصداقة مع هذه الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، كما يمنع هذا الاتفاق الدول الموقعة من الانضمام إلى حلف أو منظمة مع طرف ثالث ذي طابع عسكري أو أمني ومساعدته.



وصرح المصدر أن الولايات المتحدة تحاول مساعدة الكيان الإسرائيلي في هذه الخطوة، حيث اجتمعت نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بسفراء الإمارات والبحرين وعُمان والمغرب في واشنطن، وأبلغ السفراء واشنطن أنهم سينقلون الرسالة إلى القيادات السياسية وسيعودون بإجابة في أقرب وقت.



وكانت قد أكدت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق أن الكيان الإسرائيلي لم يعد يخفي جهوده للتوصل إلى تطبيعٍ كامل مع دول عربية، ويحاول تعزيز التطبيع مع دول الخليج عبر موضوع الأمن وحرية الملاحة في مياه الخليج تحت ذريعة مواجهة إيران.