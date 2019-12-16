استعدادات الجيش لتحرير المزيد من قرى وبلدات إدلب وصولا إلى تحرير المدينة
«الإدارة الذاتية» تهاجم «أستانا 14» لوقوفها ضد الأجندات الانفصالية
أنباء عن تشكيل قوات رديفة للجيش في عدة بلدات بالحسكة
اليمن: تقسيم حضرموت وإعلان «باب المندب»
طريق حلب ــ الحسكة سالكة: نجاح أوّل لـ«مذكرة سوتشي»
لافرينتييف : التواصل بين أنقرة ودمشق صعب لكن موسكو ترغب بتحسين العلاقات
المسلحون في سوريا يحشدون راجمات صواريخ ومدرعات قرب حلب ويعدون استفزازات كيميائية بإدلب
الجعفري: النظام التركي ينافق ولا يلتزم بتفاهمات «أستانا» و«سوتشي»
محافظ الحسكة: رأس العين باتت «مدينة أشباح» وأردوغان سيخرج كما خرج أجداده
«أستانا 14»: الوقوف ضد الأجندات الانفصالية
الدول الضامنة في أستانة تؤكد على رفضها لمحاولات خلق حقائق جديدة في سورية
«شرقيّ الفرات» حاضر في «أستانا»: موسكو ترفض توسيع «المنطقة الآمنة»
إرهابيو (النصرة) ينقلون مواد كيميائية إلى ريف إدلب الجنوبي
قوات الاحتلال التركي تجدد قصفها على قرى ريف الحسكة وتدمر عددا من المنازل
الجعفري: لا تهدئة في إدلب.. ولافرينتيف يدعو تركيا لإجبار فصائلها على وقف قصف مدينة حلب

أربع دول عربية في طريقها لتوقع معاهدة “عدم اعتداء” مع الكيان الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية أن الكيان الإسرائيلي يحاول الدفع نحو توقيع  اتفاق “عدم اعتداء” مع 4 دول عربية، هي عُمان والإمارات والبحرين والمغرب، على أن يكون هذا الاتفاق خطوة مرحلية نحو تطبيع كامل بين الكيان الإسرائيلي وهذه الدول، التي توجد معها علاقات من وراء الكواليس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قالت إنها “مصادر دبلوماسية رفيعة”.

ووفق ما نقل موقع “i24” العبري، فإن الاتفاق يشمل تعزيز علاقات الصداقة مع هذه الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، كما يمنع هذا الاتفاق الدول الموقعة من الانضمام إلى حلف أو منظمة مع طرف ثالث ذي طابع عسكري أو أمني ومساعدته.

وصرح المصدر أن الولايات المتحدة تحاول مساعدة الكيان الإسرائيلي في هذه الخطوة، حيث اجتمعت نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بسفراء الإمارات والبحرين وعُمان والمغرب في واشنطن، وأبلغ السفراء واشنطن أنهم سينقلون الرسالة إلى القيادات السياسية وسيعودون بإجابة في أقرب وقت.

وكانت قد أكدت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق أن الكيان الإسرائيلي لم يعد يخفي جهوده للتوصل إلى تطبيعٍ كامل مع دول عربية، ويحاول تعزيز التطبيع مع دول الخليج عبر موضوع الأمن وحرية الملاحة في مياه الخليج تحت ذريعة مواجهة إيران.