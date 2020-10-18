أذربيجان تخرق الهدنة الإنسانية

اتهمت أرمينيا، أذربيجان بخرق الهدنة الإنسانية في منطقة ناغورني كراباخ المتنازع عليها، عبر إطلاق قذائف مدفعية وصواريخ، اليوم الأحد.



وقالت "شوشان ستيبانيان" المتحدثة باسم وزارة دفاع أرمينيا على تويتر: " إن العدو أطلق قذائف مدفعية في الاتجاه الشمالي من الساعة 00.04 إلى 02.45، وأطلق صواريخ في الاتجاه الجنوبي من الساعة 02.20 إلى 02.45".



وأعلنت أرمينيا وأذربيجان، يوم السبت، عن محاولة جديدة لوقف إطلاق النار في نزاعهما حول إقليم ناغورني كاراباخ، اعتباراً من منتصف الليل.



ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من انهيار هدنة بوساطة روسية فور دخولها حيز التنفيذ، والتي يتبادل الجانبان اللوم في خرقها.