أدوية مفقودة في صيدليات محافظة حمص .. والنقابة تردّ

اشتكى مواطنون في حمص من انقطاع أصناف عديدة من الأدوية في صيدليات حمص وعدم توفرها وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، إضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني في حال وجدت في إحدى الصيدليات، مناشدين وزارة الصحة والجهات المعنية بمعالجة الموضوع. الأمر الذي أكده عدد من الصيادلة ، مشيرين إلى قيام بعض موزعي المستودعات برفع أسعار الأدوية بنسب متفاوتة وامتناعهم عن تزويدهم بالدواء لعدم توفره على حد قولهم.



في هذا السياق، كشف نقيب الصيادلة في حمص الدكتور عبد الغفار السكاف عن توجيه كتاب للنقابة المركزية بدمشق يتضمن الأصناف المقطوعة والقليلة في المحافظة والتي تجاوز عددها 100 صنف دوائي، لافتاً إلى أن مستودعات الأدوية انخفض رصيدها من هذه الأدوية شيئاً فشيئاً نتيجة لتوقف إنتاج معامل الأدوية عن إنتاجها وعدم قدرتها على تصنيعها جراء توقف استيراد المواد الأولية وصعوبة وصولها بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر على القطر وجائحة كورونا من جهة أخرى، مشيراً إلى وجود وعود حكومية لتوفير الأدوية المقطوعة خلال فترة قريبة.



وأكد أن الدواء الأجنبي المهرب في حال ضبطه لدى الصيدليات يحال الصيدلي إلى مجلس التأديب وتتم ملاحقته قانونياً ومخالفته بالإغلاق مدة شهر على الأقل، مبيناً أنه تمت إحالة 6 صيادلة إلى مجلس التأديب خلال الشهرين الماضيين لضبط أدوية مهربة داخل صيدلياتهم، وتمت معالجة شكويين عن تقاضي أسعار زائدة وشكوى عن قيام إحدى الصيدليات ببيع دواء منتهي الصلاحية.





الوطن