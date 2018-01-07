أخيرا .. اكتشاف طريقة جديدة للإقلاع عن التدخين

يحاول الكثيرون ترك عادة التدخين السيئة ولكن معظمهم يفشلون في بلوغ الهدف المنشود فيما أوجد العلماء الحل الناجع





تفيد Science Alert بأن علماء الأعصاب في جامعة روكفلر بمدينة نيويورك، تمكنوا من تحديد مجموعة الخلايا العصبية الحساسة في الدماغ والمسببة للتعلق بالنيكوتين. وإن كبح نشاط هذه الخلايا يؤدي إلى تخفيض هذه العلاقة جدا ما يمنح المرء فرصة الإقلاع عن التدخين.





استخدم العلماء في بحثهم فئران اختبار تعرضت إلى مادة النيكوتين المذابة في ماء الشرب. ترتبط بالنيكوتين المنطقة الوسطى ونواة انتربونكولار interpeduncular





في دماغ الإنسان حيث توجد في الخلايا العصبية لهاتين المنطقتين مستقبلات بروتينية ترتبط بالنيكوتين عند دخوله مع الدم إلى الدماغ، واكتشف العلماء أن التأثير المزمن للنيكوتين في المنطقة ينشط تراكم خلايا عصبية خاصة.





تحت تأثير النيكوتين تصل إلى النواة إشارة تجبرها على تخفيض الحساسية من النيكوتين وتحدد استهلاكه. ولكن عند تشكل العلاقة تطلق خلايا النواة التي تسمى "أميغو1" عددا من الناقلات العصبية التي تعيق هذه الإشارة. لذلك فإن كبح أميغو1 يوقف الإدمان على النيكوتين.



