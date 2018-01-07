معركة «إدارة المركبات» تقترب من الحسم.. وترجيحات بعدم توقف الجيش عندها
إحباط تسلل لـــ«النصرة» في الرستن.. ومصالحة تتحضر في جباتا الخشب
الجيش يعزّز سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي
الرقة... أنقاض المدينة تتحول إلى مقبرة جماعية
الجيش العربي السوري يتقدم سريعا في إدلب
خبراء عسكريون روس: الاعتداء على مطار حميميم نفذه إرهابيون بأسلحة مهربة عبر الحدود التركية
ريابكوف: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران
الجيش العربي السوري يواصل تقدمه باتجاه “أبو الضهور”
سباق الوصول إلى إدارة المركبات في حرستا: عناصر الحامية صامدون
الميليشيات الإرهابية تعين المنشق “جميل الصالح” قائدا لغرفة عملياتها بريف إدلب الشرقي
ارتقاء جنديَّين روسيَّين في «هجوم حميميم»
في إدلب.. 7 قرى جديدة بقبضة الجيش السوري
باريس تعمل على إعطاء مشروعية لدويلة كردية شمال سورية
تفكيك سيارة مفخخة بأكثر من 500 كغ من المواد شديدة الانفجار بريف تدمر
الدفاع الروسية تنفي تدمير 7 طائرات حربية نتيجة قصف الإرهابيين مطار حميميم

أخيرا .. اكتشاف طريقة جديدة للإقلاع عن التدخين

 

يحاول الكثيرون ترك عادة التدخين السيئة ولكن معظمهم يفشلون في بلوغ الهدف المنشود فيما أوجد العلماء الحل الناجع

تفيد Science Alert بأن علماء الأعصاب في جامعة روكفلر بمدينة نيويورك، تمكنوا من تحديد مجموعة الخلايا العصبية الحساسة في الدماغ والمسببة للتعلق بالنيكوتين. وإن كبح نشاط هذه الخلايا يؤدي إلى تخفيض هذه العلاقة جدا ما يمنح المرء فرصة الإقلاع عن التدخين.

استخدم العلماء في بحثهم فئران اختبار تعرضت إلى مادة النيكوتين المذابة في ماء الشرب. ترتبط بالنيكوتين المنطقة الوسطى ونواة انتربونكولار interpeduncular

في دماغ الإنسان حيث توجد في الخلايا العصبية لهاتين المنطقتين مستقبلات بروتينية ترتبط بالنيكوتين عند دخوله مع الدم إلى الدماغ، واكتشف العلماء أن التأثير المزمن للنيكوتين في المنطقة ينشط تراكم خلايا عصبية خاصة.

تحت تأثير النيكوتين تصل إلى النواة إشارة تجبرها على تخفيض الحساسية من النيكوتين وتحدد استهلاكه. ولكن عند تشكل العلاقة تطلق خلايا النواة التي تسمى "أميغو1" عددا من الناقلات العصبية التي تعيق هذه الإشارة. لذلك فإن كبح أميغو1 يوقف الإدمان على النيكوتين.

المصدر: لينتا.رو

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.