أخطاء وعثرات البطاقة الذكية في حماة!

اتسم الأسبوع الأول من تطبيق تجربة توزيع المواد التموينية المقننة بالبطاقة الذكية بحماة، بالعديد من الأخطاء والعثرات التي سببت معاناة شديدة للمواطنين الذين تهافتوا على مراكز بيع السورية للتجارة المنتشرة بمدن حماة وأريافها – وعددها 122 – بوقت واحد، التي كما يبدو لم تكن مستعدة لتلبية حاجة المواطنين الاستعداد الأمثل وخصوصاً في أرياف المحافظة، التي لم تصلها حتى صباح أمس سوى كميات محدودة من السكر والرز – ومن أكياس السكر ما كان مفتوحاً بعد ختمه – فيما الشاي لم يصل مطلقاً!



وأما في مدن المحافظة فقد فوجئ العديد من المواطنين بأن بطاقاتهم الذكية بحاجة إلى تفعيل جديد، فالأولاد من دون الخامسة عشرة غير مشمولين بالسكر والرز والشاي كما أخبرهم العاملون بمراكز السورية للتجارة الذين طلبوا منهم مراجعة مراكز شركة تكامل مصطحبين معهم بيانات عائلية جديدة، لتحميلها حاسوبياً في سجلاتهم الشخصية ما كبدهم مشاق وأعباء إضافية.



مدير مشروع البطاقة الذكية بحماة محمد باشوري بيَّنَ أن كل النقاط والشكاوى التي عانى منها المواطنون ستعالج بعد أن عقد اجتماع واسع أمس مع كل المعنيين في مجلس مدينة حماة وبعد تقييم هذه التجربة خلال الأسبوع الأول من تطبيقها بحماة.



وبيَّنَ أن الأولاد من دون الـ 15 عاماً بحاجة إلى تثبيت أرقامهم الوطنية وهم يستحقون مخصصاتهم من تلك المواد.



وأوضح أنه منذ – اليوم الأحد – سيتم تطبيق كل التوصيات والمقترحات التي تكفل تطبيق تجربة توزيع السكر والشاي والرز بموجب البطاقة الذكية بشكل سليم ومن دون أي معوقات أو مشكلات للمواطنين.



أما مدير فرع السورية للتجارة بحماة أديب أحمد فقد بيَّنَ أن بدايات كل تجربة لها أخطاء وعثرات، وبحاجة لبعض الوقت حتى تسير بشكل جيد.



وأوضح أن الصعوبات كانت في تغطية أبعد نقطة وتوفير المواد للمواطنين وقال: لذلك أرسلنا سيارات جوالة لتحقيق المساواة بين الريف والمدينة، مضيفاً: خلال يومي العطلة الجمعة والسبت فتحنا صالاتنا لنغطي أكبر قدر ممكن من حاجة المواطنين ولإيصال المواد المقننة إلى مستحقيها فعلاً.



وعن الضغط على المراكز قال: رغم أن مخصصات المواطنين محفوظة ويمكنهم شراؤها طوال أيام هذا الشهر، فإنهم تهافتوا بكثافة على المراكز، فكلٌّ منهم يريد حصته باليوم الأول فنرجو منهم التريث قليلاً.وعن الكميات التي تم توزيعها حتى صباح أمس قال: لقد تم توزيع أكثر من 30 طناً من الرز و100 طن من السكر.



وعن عدم توزيع الشاي حتى يوم أمس السبت بيَّنَ أنه لم يكن متوافراً فقد تأخر وروده للمحافظة من المرفأ بطرطوس، وسيوزع اليوم الأحد بعد أن تم تغليفه.



الوطن