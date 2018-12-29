أخطاء لا ترتكبها أبداً عند ارتداء ربطة العنق!

لا شك أن البدلة الرسمية تُضفي أناقة لا مثيل لها على إطلالتك، وليس معنى أن اسمها «بدلة رسمية» أن تقتصر على حضور المناسبات الرسمية من المؤتمرات والاحتفالات الرسمية، فقد تكون وسيلتك أيضاً لتَلفت انتباه الفتيات.

لذا، لتظهر بالأناقة الكاملة عند ارتدائك البدلة، ولضمان نجاح خطتك في لفت الأنظار إليك، عليك تجنُّب الأخطاء الفادحة التي يرتكبها بعض الرجال بحق رابطة العنق أو «الكرافتات».



1- الطول



لابد أن تكون ربطة العنق في مستوى طول متناسب، فلا تطول لتتعدى مستوى الحزام، ولا تقصر لدرجة يتخيل بعض الناس أنك ارتديت لغرافات أخيك الصغير!



حتى وإن كنت طويلاً وهذا الطول لربطة العنق هو المناسب للرجل متوسط القامة، فلا عذر لديك لارتدائها قصيرة، هناك ماركات كثيرة تقدم غرافاتاً طويلاً.



2- العرض



عرض الغرافات المناسب لشكل جسمك أمر مهم، فإذا كنت سميناً لن تكون ربطة العنق الرفيعة – حتى وإن كانت عصرية وعلى الموضة – مناسبة لك؛ إذ ستظهرك أسمن، بحسب موقع Fashionology Mag.



3- عقدة غير مناسبة لحجم الغرافات



ربط الغرافات العريضة بعقدة صغيرة، أو الرفيعة بعقدة ضخمة غير متناسق أبداً، لذا عليك تنسيق حجم الربطة حسب حجم الغرافات.



ولابد أن تكون العقد في المثلث بين ياقتي القميص، وألا يكون حجمها أيضاً غير مناسب لحجم ياقة القميص، فإذا كانت المنطقة المثلثة صغيرة، حافظ على عقدة صغيرة، وإذا كانت كبيرة، لا تربط عقدة صغيرة جداً، بل مناسبة للمساحة.



4- الألوان



معظم الرجال يخطئون في اختيار شكل ولون الغرافات المناسب للبدلة والقميص.



فمن الخطأ ارتداء غرافات بنفس درجة لون القميص أو خامة القميص وملمسه، لابد أن تتعارض مع لونه وخامته، فإذا كان فاتح اللون، يفضل أن تكون أغمق، وإذا كان القميص غامقاً، تكون بدرجة أفتح.



وكذا إذا كان القميص به رسومات أو مخطط (مقلم) أو مربعات حافظ على غرافات سادة من أي نقش، أو على الأقل بنقش بسيط مناسب لنقش القميص، بحسب نصيحة موقع The Dark Knot‎.



فإذا كان القميص بمبي قطني منقوش بمربعات متوسطة الحجم، فيُمكنك اختيار رابطة عنق حريرية زرقاء اللون دون أي زركشات، أو بخطوط مائلة بالعرض مثلاً بدرجة لون قريبة من البينك.



5- الزركشات المبالغة



ترى ما الجميل في غرافات مرسوم عليه زرافة أو شجرة أو أي من تلك النقوش الغريبة المبالغ فيها؟ ستناسب فقط في حالة ذهابك لحفل تنكري! لكن سوى ذلك فهي غير مناسبة، خاصة مع الحفلات الرسمية.



أيضاً يفضل الابتعاد عن الألوان الفاقعة، إلا إذا كانت في مكان ترفيهي أو لشخص يعمل بهذا المجال فتكون مناسبة.



6- الحزام مهم



لا تنسَ ارتداء حزام جلدي مناسب على البدلة ولون ربطة العنق.



7- غير مكوية ومتسخة



ربطة العنق جزء أساسي ومحوري في زيك، فهي تلفت الأنظار وإن كانت صغيرة، لذا لا تتساهل في ارتداء واحدة غير مكوية، أو متسخة ولو بجزء صغير منها، بحسب نصيحة موقع The Dark Knot‎.