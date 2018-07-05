أخطاء شائعة عند وضع طلاء الأظافر

تعبّر الأظافر عن الحالة الصحية والاجتماعية والنفسية للمرأة، فغالباً ما يؤخذ فكرة سيئة عن الشخص الذي تكون أظافره بحالة سيئة والعكس صحيح.

فالأظافر النظيفة والمشذبة والملونة بلون مناسب تجعلنا نشعر بالراحة أكثر عند التعامل مع صاحبتها. ولكن على الرغم من ذلك فهناك الكثير من الأخطاء التي يمكن أن تقعي بها إذا لم تنتبهي لطريقة استعمال طلاء الأظافر.

أخطاء يمكن تجنّبها

أولاً، تتجه النساء والفتيات لاستعمال الأظافر المزيفة، التي غالباً ما تكون طويلة جداً، ملونة بألوان فظيعة وتصعّب المهام اليومية بسبب عدم تدريمها بالشكل الصحيح. فإذا كنت مضطرة لاستعمال الأظافر الصناعية أو المزيفة، قومي بقصها بطول طبيعي لتكون ذات مظهر أفضل.





ثانياً، يعتبر فنّ تزيين الأظافر طريقة تستخدمها بعض النجمات للحفلات والمناسبات، فتحاول النساء التشبّه بهن. كذلك، يمكنك تزيين ظفر واحد، ولكن ليس العشرة.





ثالثاً، أصبح النمط الفرنسي أي اللون المحايد والظفر الأبيض مملّاً. وعلى الرغم من أنها تجعل أظافرك تبدو أطول وأكثر نظافة إلا أنها مملّة. إذاً، لا تتقيدي بشكل موحد وممل، واستعملي لون أظافر جميل ويعبر عن شخصيتك.





رابعاً، تعاني الكثيرات من عدم تناسق طول أظافرهن. فأحياناً ينكسر أحد الأظافر ما يسبّب تفاوت في الطول. لكن ظفرك المكسور لن ينمو بسرعة بين ليلة وضحاها ليعود من جديد بطول أظافرك. لذلك، قصي أظافرك لتصبح بطوله وهكذا تنمو كلها معاً على نفس المستوى. فيجب أن تعيدي بناء أظافرك معاً، أو استعملي ظفر صناعي مكان الظفر المكسور حتى ينمو. لكن هذه الطريقة ستسبّب ضعف الظفر لأنّ الأظافر المزيفة تلتصق بالظفر وتضغط عليه.





خامساً، إنّ الأظافر غير المشذبة والتي تنمو بشكل عشوائي غير جذابة، والأسوأ استعمال طلاء أظافر عليها لتجميلها. لذا اشتري مقص أظافر حاد ومبرد ومزيل للطلاء، وقومي بقص وتنظيف أظافرك وتشكيلها على شكل نصف دائرة، ثم لونيها بلون جميل وجذاب. لا تتركي أظافرك دون أي حماية إذا كنت لا تحبين طلاء الأظافر الملون، استعملي طلاء شفاف يحتوي على مادة مقوية للأظافر للعناية بها وحمايتها من العوامل الخارجية.