أخبار ليل الجمعة الميدانية

ـ سقوط عدة قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على محيط سوق الإنتاج بحي المحافظة تسبب بإلحاق أضرار مادية ببعض المنازل والمحلات التجارية دون وقوع إصابات بين المواطنين

ـ تنظيم داعش يتمكن من السيطرة على شارع 15 بعد سيطرته على مشروع الوسيم عقب معارك ضد هيئة تحرير الشام غرب مخيم اليرموك جنوب دمشق تمكّنت خلالها الهيئة من تدمير عربة BMB للتنظيم اضافة لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين .

ـ لا دخول لقوات للجيش السوري إلى عفرين و لم يتم التوصل لصيغة اتفاق نهائية إلى الآن