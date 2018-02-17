أخبار ليل الجمعة الميدانية
تركيا تضرب عفرين بالغازات السامة
صراع على حقول النفط السورية
لافروف: القوات الأميركية تتواجد في سورية بشكل غير قانوني
السيد نصر الله: المنطقة كلها أصبحت في قلب معركة النفط والغاز
العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين 34 شهيداً أعدمهم إرهابيو داعش
«مشيئة الدولة» تحمي عفرين وأهلها ..وتيلرسون في أنقرة... بلا مترجمين
تضارب في المعلومات حول اتفاق دمشق والقوات الكردية حول عفرين
وحدات الجيش تضبط شبكة أنفاق من مخلفات تنظيم "داعش" بريف دير الزور
الدفاعات الجوية تصدّ طائرات استطلاع إسرائيلية
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الجعفري: بيان مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي أساس لأي مسار سياسي
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العدوان التركي يتواصل على عفرين… إصابة مدنيين اثنين وخسائر كبيرة في القطاع الزراعي

أخبار ليل الجمعة الميدانية

ـ سقوط عدة قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على محيط سوق الإنتاج بحي المحافظة تسبب بإلحاق أضرار مادية ببعض المنازل والمحلات التجارية دون وقوع إصابات بين المواطنين

ـ تنظيم داعش يتمكن من السيطرة على شارع 15 بعد سيطرته على مشروع الوسيم عقب معارك ضد هيئة تحرير الشام غرب مخيم اليرموك جنوب دمشق تمكّنت خلالها الهيئة من تدمير عربة BMB للتنظيم اضافة لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين .

ـ لا دخول لقوات للجيش السوري إلى عفرين و لم يتم التوصل لصيغة اتفاق نهائية إلى الآن

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