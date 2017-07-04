أخبار غير مؤكدة بشأن مقتل قيادي داعشي في إدلب

في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء بشأن ملابسات مقتل قيادي أوروبي بارز في تنظيم داعش الإرهابي يدعى أبو عبد اللـه الكوسوفي في عملية مشتركة لقوات الجيش العربي السوري وسلاح الجو الروسي بإدلب، وردت أنباء عن مقتل أبرز مصممي عملة داعش الذهبية على أيدي مسلحين مجهولين في العراق.

وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، تضاربت الأنباء الصادرة عن وسائل الإعلام بشأن ملابسات مقتل القيادي الأوروبي في التنظيم أبو عبد اللـه الكوسوفي، حيث أعلن موقع Pronews اليوناني أن الإرهابي البارز، وهو ألباني اسمه الحقيقي قسور لافدريم مهاجري، قتل مع 6 من حراسه الـ20، بغارة نفذها سلاح الجو الروسي بالتنسيق مع مجموعة النمر في الجيش العربي السوري. وأضاف الموقع: إن مهاجري عاد إلى سورية في أيار الماضي بعد زيارة استغرقت 4 أشهر إلى ألبانيا وإقليم كوسوفو.

تجدر الإشارة إلى أن دور هذا الداعشي الذي كان يشرف على عمليات الخطف والإعدام الجماعي وكان مسؤولا عن التخطيط لاعتداءات نفذها «داعش في الخارج، ازداد أهمية في الأشهر الأخيرة، بعد أن خسر التنظيم العديد من قادته البارزين نتيجة العمليات العسكرية ضده في سورية والعراق، ما جعل من الكوسوفي «الذراع الأيمن» لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الذي يرجح أنه قتل أيضاً في محافظة الرقة بغارة روسية.

بموازاة ذلك نقل موقع «روسيا اليوم» عن مصدر عراقي في محافظة نينوى قوله: «إن أبرز مصممي عملة داعش الذهبية تمت تصفيته على أيدي مسلحين مجهولين وسط قضاء تلعفر غربي المحافظة مساء الأحد»,

وأضاف: إن المصمم هو أجنبي يحمل جنسية عربية، قتل بعد أن ترصد له مسلحون مجهولون أثناء خروجه من أحد المنازل التي استولى عليها وسط القضاء»، مبيناً أنه «تلقى عدة طعنات بالسكاكين في مناطق مختلفة من جسده».

يذكر أن «داعش» أمر أصحاب المتاجر والتجار بتسعير البضائع بعملته (الدرهم)، بداية من 27 حزيران الماضي في المناطق التي يسيطر عليها في سورية.

وكالات