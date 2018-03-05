أخبار المساء

ـ مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : اصابة امرأة وطفل وأضرار مادية بسقوط ٤ قذائف أطلقها الارهابيون على جرمانا

ـ الجيش يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويسيطر على بلدة الشيفونية بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة.

ـ انفجار دراجة مفخخة أمام أحد مقرات الجيش الحر في بلدة الحيران بريف القنيطرة الجنوبي المتداخل إداريا مع ريف درعا الغربي ما أدى لمقتل 3 مسلحين على الأقل عُرف منهم مهدي القعيري.

ـ المقداد: سورية تدعم وتطلب تشكيل لجنة دولية للتحقيق بمجازر "تحالف واشنطن" في الرقة وندعو أمين عام الأمم المتحدة لدعم هذا المقترح

ـ المقداد: سورية تدعم إدخال مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان على أن تكون هناك ضمانات لوصولها إلى الأهالي وليس إلى الإرهابيين

ـ توقيف الاعلامي وحيد_يزبك بأمر من المحامي العام الاول بدمشق وذلك لانه اعترض على تسوير مقبرة المسلحين في الوعر حيث قام محافظ حمص بإرسال كتاب بحقة وحق المهندس عماد سعود وتم تحويل الكتاب الى وزارة الداخلية ثم الى فرع مكافحة الجرائم الالكترونية !؟