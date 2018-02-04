أخبار المساء

ـ مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق :قذيفتان على حي الروضة وشارع الفرن بجرمانا والاضرار مادية.

ـ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط إحدى طائراتها المقاتلة من قبل مسلحين في محافظة إدلب بسوريا ومقتل قائدها.

الدفاع الروسية: المعلومات الأولية تؤكد أن مسلحين أسقطوا الطائرة بصاروخ محمول على الكتف.

الدفاع الروسية: قائد المقاتلة الروسية قتل خلال اشتباك مع الإرهابيين في محافظة إدلب.

ـ مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين: الخارجية تدين شكلاً ومضموناً الادعاءات الباطلة التي تسوقها الولايات المتحدة الأمريكية باتهام الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق

المصدر: سورية تؤكد أن هذه التصريحات الامريكية التي قال اصحابها انفسهم انها لا تستند الى ادلة تثبت صحتها في الوقت الراهن والادعاءات بان الدولة السورية قد استخدمت غاز الكلور تارة وغاز السارين تارة اخرى تثبت انها لا تعدو عن كونها اكاذيب مبنية على روايات من سمتهم الادارة الامريكية شركاءها على الارض.

ـ اللجان الشعبية في مدينتي نبل والزهراء يُفشِلون محاولة تسلل مجموعة من جبهة النصرة باتجاه نقاطهم عند الجهة الجنوبية لقرية معرستة الخان بريف حلب الشمالي، ويوقعونها بين قتيل وجريح.

ـ البوارج الروسية تستهدف بعدة صواريخ بعيدة المدى مكان سقوط الطائرة الروسية .

ـ الجيش السوري يقطع بالنار تحركات الإرهابيين بين سراقب ومعرة النعمان وسط حالة من التخبط في صفوف الجماعات المسلحة في ادلب وريفها .