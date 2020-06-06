أحوال الطقس حتى نهاية الأسبوع القادم .. وتحذيرات من أشعة الشمس

قال المتنبئ الجوي شادي جاويش إنه بدءاً من يوم أمس الخميس 4 حزيران، عاد الجو يميل للاستقرار في جميع المناطق وتكون درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع القادم حول معدلاتها الطبيعية 33 درجة في دمشق، وذلك بعد أن تعرضت البلاد خلال الأيام الماضية لحالة من عدم الاستقرار أدت لهطولات متفرقة بسيطة على المناطق الساحلية وباقي المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة وزيادة في سرعة الرياح.



وأضاف جاويش : في منتصف الاسبوع القادم تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجياً في جميع المناطق بسبب تأثر البلاد بتيار سطحي حار مرفق بمرتفع شبه مداري في طبقات الجو العليا يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 درجات حيث تسجل الحرارة في دمشق 38 درجة.



وأوضح جاويش أن مصدر هذا التيار السطحي الحار هو مناطق شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج وتكون التيارات الحارة خلال نهاية الربيع وطيلة الصيف تكون مصدر التيار الحار منطقة الخليج العربي.



وأكد جاويش أنه في نهاية الاسبوع القادم تعاود درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها السنوية لمثل هذه الفترة من السنة، 33 درجة في دمشق حيث تعود الحرارة الى معدلاتها الطبيعية.



وتابع جاويش : خلال الأجواء الحارة نسبياً ننصح المواطنين بعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس وخاصة أوقات الذروة من الساعة 12 – 4 عصرا وتجنب إشعال أي حريق في أي مكان سريع الاشتعال كالمناطق التي تتواجد فيها اعشاب.



كما حذر جاويش أنه في منتصف الاسبوع القادم ستكون الأجواء سديمية في المناطق الشرقية ما يؤدي الى انخفاض مستوى الرؤية نتيجة الغبار المعلق في الاجواء.





تلفزيون الخبر