أحلامك لن تنساها بعد تناولك لهذا الفيتامين..

إذا كنت واحدًا من أولئك الناس الذين يحلمون كل ليلة ، ولكن عندما تسيقظ تكون أشبه بمن يحاول أن يمسك قطعة ثلج تذوب، فلا تتذكر أحلامك التي كنت تحلمها منذ دقائق، فإنك تعاني من أكثر الأمور المثيرة للغيظ في العالم، ولكن لحسن الحظ فقد اكتشف العلم حلًا لهذه الظاهرة.



وفقًا لدراسة حديثة فإن تناول فيتامين معين قد يساعدك على تذكر تلك الأحلام التي لا تزال تخسرها، ووجد البحث الذي نشر في مجلة Perceptual and Motor Skills ، أن تناول جرعة عالية من فيتامين ب6 قبل الذهاب إلى السرير يساعد الناس على تذكر أحلامهم.



وقام الباحثون في جامعة أديلايد بإخضاع 100 شخص قيد الدراسة، نصفهم تناول 240 ملغ من أقراص فيتامين ب 6 لمدة خمسة أيام متتالية، في حين تناول النصف الآخر دواءً وهميا، ولقد كانت دراسة صغيرة، لكن النتائج أظهرت أن أولئك الذين تناولوا الفيتامينات يمكنهم أن يتذكروا أحلامهم بشكل أفضل من المجموعة الثانية، ولم تكن أي من المجموعتين تعلم ماذا كانوا يأخذون.



وأضاف المشرف على الدراسة “دنهولم أسبي” من كلية علم النفس بالجامعة: “إن فيتامين ب 6 لم يؤثر على حيوية أحلامهم أو غرائزهم ، ولم يؤثر على الجوانب الأخرى لأنماط نومهم”.



ووفقًا لمقال نشر في مجلة Scientific American، فإنه من الصعب تذكر الأحلام لأن العمليات التي تسمح لنا بتكوين ذكريات طويلة الأمد لا تحدث أثناء النوم، لأن ناقل الحركة العصبي، وهو أمر مهم للتذكر، يكون عند مستويات منخفضة للغاية عندما ننام.



ولذلك في المرة المقبلة إذا كنت تريد أن تتذكر أحلامك عند الاستيقاظ فتناول جرعة معقولة من فيتامين ب 6 قبل النوم.