أحكام بالسجن والجلد على عمال أجانب في السعودية لاحتجاجهم على عدم دفع رواتبهم

حكمت محكمة سعودية على عشرات من العمال الأجانب بالسجن والجلد بسبب مشاركتهم في احتجاجات العام الماضي عندما لم تدفع لهم مجموعة بن لادن أجورهم لأشهر عدة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية الثلاثاء.

وحسب وكالة (فرانس برس)، لم تكشف صحيفتا «الوطن» و«عرب نيوز» السعوديتان اللتان أوردتا الخبر، جنسية العمال الـ49 كما لم يتسن الحصول على تفاصيل فورية عند اتصال الوكالة بموظفي السفارات الأجنبية.

ونقلت الوكالة عن صحيفة «الوطن» السعودية التي تابعت قضية بن لادن منذ مطلع العام الماضي، أنه حكم على عدد لم يحدد من العمال بالسجن أربعة أشهر والجلد 300 جلدة بسبب تدميرهم ممتلكات عامة والتحريض على الاضطرابات.

وأصدرت محكمة مكة على آخرين بالسجن لمدة 45 يوماً.

وتأخرت شركات إنشاءات على رأسها (مجموعة بن لادن) وشركة (سعودي أوجيه) في دفع رواتب العمال بعد انهيار عائداتها في ظل عدم قدرة المملكة على دفع مستحقات الشركات الخاصة المتعاقدة معها.

وذكرت صحيفة «عرب نيوز» في أيار أن «عمالاً لم يتقاضوا أجورهم» أحرقوا العديد من حافلات شركة بن لادن في مكة المكرمة.

وأكدت السلطات في ذلك الوقت أن سبع حافلات أحرقت إلا أنها لم تذكر السبب.

وتأسست مجموعة بن لادن التي بنت العديد من المنشآت البارزة في السعودية، قبل أكثر من 80 عاماً على يد والد أسامة بن لادن.

وقالت الشركة: إنها ستدفع المستحقات المتأخرة للعمال الذين لا يزالون يعملون في الشركة فور دفع الحكومة المتأخرات.

ولا يزال عشرات الآلاف من عمال شركة سعودي أوجيه التي يملكها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ينتظرون دفع أجورهم.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن عامل في الشركة قوله إنه تسلم جزءاً من مستحقاته، لكن لا يزال يطالب الشركة بأجور خمسة أشهر.

وقالت الحكومة السعودية في تشرين الثاني: إنها ستدفع المستحقات المتأخرة للشركات الخاصة في الشهر التالي. لكن وزير المالية السعودية محمد الجدعان قال للصحافيين في 22 كانون الأول الماضي عقب إعلان ميزانية 2017 إن الأموال المستحقة للشركات الخاصة ستدفع لها «خلال 60 يوماً».



أ ف ب