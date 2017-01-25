أحكام بالسجن حتى 10 أعوام في الأردن لمحاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية في سورية

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس أحكاماً تراوحت بين سبعة وعشرة أعوام سجناً بحق أربعة أدينوا بالترويج أو محاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية في سورية. وقال مصدر قضائي، فضل عدم الكشف عن اسمه: إن «محكمة أمن الدولة أصدرت أحكاماً مشددة وصلت أقصاها إلى السجن 10 أعوام بحق أربعة مدانين بالترويج أو محاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية في سورية». وأشار إلى أن «العقوبة في مثل هذه القضايا كانت لا تتجاوز السجن 5 أعوام والمحكمة اختارت التشدد في إطار قانوني ممنهج لمحاربة الفكر المتطرف والإرهاب وردعه»، وأضاف: إن «المحكمة أصدرت حكماً بالسجن 10 أعوام بحق أردني (24 عاماً) على خلفية محاولته الالتحاق بجماعات مسلحة داعش، والعقوبة ذاتها لأردني آخر بنفس العمر أدانته بالترويج لأفكار داعش أيضاً».

كما أصدرت المحكمة «حكما بالسجن 8 أعوام لشاب فلسطيني التحق عام 2014 بجبهة النصرة عبر تركيا وضبط في الأردن لدى عودته، وبالسجن 7 أعوام بحق أردني (24 عاماً) حاول الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (جبهة النصرة) في سورية». وشدد الأردن، منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار 2011، إجراءاته على حدوده مع سورية واعتقل وسجن عشرات الإرهابيين لمحاولتهم التسلل إلى جارته الشمالية للقتال هناك. وعقب سيطرة تنظيم «داعش» على مناطق في سورية والعراق، شددت المملكة إجراءاتها الأمنية ضد «الفكر المتطرف» كجزء من حملتها ضد التنظيم الذي باتت تترصد كل متعاطف معه حتى عبر الإنترنت.



ا ف ب