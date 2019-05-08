أحزاب تركية معارضة تتوحد انتخابياً ضد مرشح أردوغان

أعلنت عدة أحزاب تركية انسحابها من انتخابات الإعادة في مدينة اسطنبول المقررة الشهر المقبل لمصلحة مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو الذي فاز في الانتخابات المحلية التي جرت في آذار الماضي.



وقال الأمين العام للحزب الشيوعي التركي كمال آوكيان في تصريحات له: إن مرشحة الحزب زهرا كارا أوغلو التي حصلت على 10492 صوتاً في الانتخابات الماضية لن تشارك في انتخابات اسطنبول المقررة في حزيران المقبل وناشد أنصار وأتباع الحزب التصويت لإمام أوغلو والعمل معاً لإلحاق الهزيمة الكبرى بحزب رئيس النظام التركي العدالة والتنمية.



كما أعلن حزب تركيا المستقلة انسحابه من الانتخابات ودعا أنصاره للتصويت لإمام أوغلو بينما أعلن مرشح حزب السعادة نجدت كوكجنار الذي حصل في الانتخابات الماضية على 103300 صوت عن استعداده للانسحاب من الانتخابات القادمة في حال اتخاذ الحزب مثل هذا القرار.



بدورهما أعلن الحزبان الديمقراطي الذي حصل على 22544 صوتاً واليسار الديمقراطي الذي حصل على 30817 صوتاً ومرشحان مستقلان حصلاً على 4443 صوتاً أعلنوا أنهم سيتخذون قريباً القرار النهائي الخاص بمشاركتهم في انتخابات حزيران ومن المتوقع أن ينسحبوا لمصلحة إمام أوغلو.